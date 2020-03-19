«Что-то закрывается, что-то продолжается»: Нинидзе работает вопреки пандемии коронавируса

Невеста Максима Виторгана недавно летала в Петербург на пробы.

Возлюбленная Максима Виторгана, 28-летняя актриса Нино Нинидзе продолжает работать, несмотря на пандемию коронавируса. Напомним, недавно мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан воздержаться от посещения общественных мест, а руководителям компаний порекомендовал перевести своих сотрудников на дистанционную работу. Многие знаменитые лица вняли совету градоначальника, однако нашлись и те, кто продолжает осторожно осуществлять свою деятельность.

Так, актриса Нино Нинидзе рассказала порталу Teleprogramma.pro, что, как и у многих актеров отменилась часть спектаклей, в которых она должна была участвовать.

«Отложились какие-то концерты. Но недавно я летала в Петербург на пробы. Что-то закрывается, что-то продолжается, это нормально», — не паникует она.

Позаботилась в период распространения вируса Нино и о маленьком сыне от Кирилла Плетнева. Специально для Саши Нинидзе заготовила небольшие порции мяса и рыбы: кусочки актриса расфасовала в герметичные пакеты. Журналистам она поведала, что это – производственная необходимость. Мол, так делает каждая мама, которая заботится о своем чаде.

«Да, это моя заготовка. Заготовка каждой разумной матери для своего ребенка», — резюмировала она.