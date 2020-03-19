«Потерял много денег»: Топалов порезвился с сыном на фоне финансовых проблем

Влад Топалов показал, как развлекается дома в период отмены концертов. Как и многим другим знаменитостям, 34-летнему исполнителю пришлось на время уйти на карантин, чтобы дождаться, когда пандемия коронавируса стихнет. Подписчикам Влад рассказал, что из-за отменившихся концертов потерял немалое количество денег. В тот самый момент он должен был очень расстроиться, но вместо этого чувствует себя бесконечно счастливым.

«Отменились концерты… потерял много денег… казалось бы, надо страшно расстроиться. Но я счастлив! Сожрали с сыном втихаря от мамы кастрюлю макарон с маслом! И валяем дурака! И пусть весь мир подождет», — написал он.

Топалов обнародовал видео, на котором он и годовалый Майкл резвятся в детской комнате. Маленький мальчик сидит на диване, а любящий отец «атакует его». После этого артист делает вид, что кусается. Когда малышу выпадает возможность, он сбегает, но для того, чтобы снова быть настигнутым. Позже активные действия заканчиваются нежным поцелуем.

Фолловеры от увиденного остались в полном восторге. Девушки забросали Топалова умилительными комментариями: «Вот это любовь между отцом и сыном!», «Безусловная любовь», «Боже, какие вы сладкие», — написали они.