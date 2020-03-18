«Превращаюсь в Халка»: Влад Топалов признался, что готов всегда защитить свою семью

Певец сообщил, что готов за жену и сына даже убить.

Певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко воспитывают сына Марка, которому не так давно исполнился 1 год и 3 месяца. Родители в малыше души на чаят. Мама признается, что всюду брала его с собой, чтобы при случае приложить к груди, папа публикует мимимишные фото с крохой, на которых он серьезен не по годам или отправляется в заплыв вместе с отцом.

И вот на очередном снимке в «Инстаграме» Топалова — семейное фото. Архивный снимок, на котором Марк — еще совсем карапуз, и папа признается — он готов за любимых «легко убить».

«Когда их обижают или они расстроены чем-то или кем-то… а именно кучей дебилов, которые нас окружают, я превращаюсь в Халка», — подписал нежное фото Топалов.

Чем вызван этот посыл, певец не пояснил, однако, многие подписчики поддержали звезду в его признании:

«Умничка, мужчина такой и должен быть!», «Это хорошая и правильная реакция любящего мужа и папы», «Семья — самое ценное», «Как любой любящий муж и папа» — это лишь часть из множества ободряющих и восторженных отзывов под публикацией.

Не так давно Регина Тодоренко признавалась: ее сынок находился на естественном вскармливании с самого рождения. И лишь в марте она решила закончить кормить грудью.