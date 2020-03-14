«Сладкая булочка»: Влад Топалов показал подросшего сына

Молодой отец Влад Топалов часто публикует в своем профиле в Инстаграм снимки с маленьким сыном Марком. На этот раз очередную порцию умиления у подписчиков вызвал пост с двумя фотографиями папы и малыша, на которых подросший наследник с очень забавным выражением лица сидит у Топалова на руках. Любящий родитель нежно целует свое дитя, и общее впечатление от кадров не смогло оставить равнодушным многих подписчиков певца.

«Маленькая сладкая булочка», «Ой, смешнючий такой», «Такое чудо!», «Какой милаш ваш пупсик!», «Какой он у вас сладкий малыш!» — пестрят комплиментами комментарии под публикацией.

Как это обычно бывает, многие из читателей стали высказывать своё видение по поводу сходства малыша с родителями. Многие считают, что мальчик — мамина копия. Остальные уверены, что сынок больше походит на отца или даже дедушку, папу Влада. Кстати, на днях мама Регина сообщила, что завершила кормить Марка грудью.

Не так давно пара Регины и Влада вернулась из Санкт-Петербурга, где они провели праздничный уикенд. Судя по снимкам и сторис, молодые родители ездили без малыша.