«Гордится»: подросшая дочка Водяновой сыграла для русской бабушки на пианино

Наталья Водянова с юных лет стала покорять мировые подиумы. Девушка из Нижнего Новгорода в итоге переехала в Париж и стала супермоделью. Она дружит со многими именитыми дизайнерами, занимается собственным благотворительным фондом «Обнаженные сердца» и воспитывает пятерых детей. Сыновей Максима и Романа она подарила своему жениху Антуану Арно, с которым готовится сыграть свадьбу спустя 9 лет отношений. Также у нее есть дочь Нева и сыновья Лукас и Виктор от экс-супруга Джастина Портмана.

Несмотря на свой статус в обществе, Наталья не забывает о своих корнях. Она пригласила маму и родных на свадьбу во Францию. Ее родительница Лариса Викторовна живет в Россию. Как не уговаривала ее дочь, женщина отказывается покидать родные края. К тому же, она заботиться о сестре Водяновой Оксане, которая с рождения страдает аутизмом и ДЦП. Однако даже на расстоянии модель нашла способ порадовать родительницу.

В соцсети она поделилась кадрами, сделанными во время общения с мамой по видеосвязи. На них седовласая Лариса Викторовна широко улыбается. Как оказалось, 13-летняя внучка Нева устроила для нее импровизированный концерт, сыграв на пианино. «Бабушка гордится», — написала Водянова.

К слову, музыкой занимаются все наследники модели. Она не раз демонстрировала, как они играют на разных музыкальных инструментов. Иногда девушка снимает их домашние выступления на видео. Напомним, что Наталья присматривает за своей бабушкой Ларисой Гавриловной. В честь 90 летия женщины модель не только сводила родственницу в салон красоты, но и устроила вечеринку в русском стиле в прошлом году.