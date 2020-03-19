Гордон поделилась подробностями скандального дела Водонаевой

Звездный адвокат Екатерина Гордон поделилась подробностями дела Алены Водонаевой. Напомним, сразу несколько россиян потребовали от правоохранительных органов провести проверку телеведущей после ее слов о «рожающем быдле». Сейчас ситуация вокруг блогера немного утихла, однако расследование дела по-прежнему ведется.

Гордон рассказала в YouTube-шоу «Алена, блин», что она вместе с Водонаевой сделала свою лингвистическую экспертизу, которая показала, что ничего предосудительного в словах экс-участницы «Дома-2» нет. Документ Екатерина намерена предоставить силовикам.

«Экспертиза показала, что Алена оскорбляет не всю страну матерей. В ее посте есть уточнения, есть пунктуация. Она полагает, что есть определенные люди с отсутствием морально-этических принципов. Экспертизу делал крутой профессор. Мы ее обязательно принесем. Если бы не Алена, никто бы не услышал. Резковато, да, но это законы интернета», — резюмировала она.