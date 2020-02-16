Гордон призвала женщин объединиться с Водонаевой

Екатерина Гордон призвала женщин объединиться против сексистов вместе с Аленой Водонаевой. Недавно ведущая «Модного приговора» и юрист стала представлять интересы звезды «Дома-2» в полиции. На шоувумен, напомним, подали заявление за ее высказывания об абортах и многодетности.

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Известно, что слова Водонаевой направили на лингвистическую экспертизу, по ее результатам станет понятно, были ли они действительно оскорбительными для людей. Гордон не скрывает, что проводит свое альтернативное лингвистическое исследование. Она не исключает, что Алене может быть назначен административный штраф.

На фоне этого скандала Екатерина в своем блоге призвала женщин сплотиться против общественной несправедливости. Свою речь она проиллюстрировала фотографией с Водонаевой.

«Время, когда женщины должны сплотиться. Сексизм, нищета, деградация образования и здравоохранения. Дети мрут, семейное право работает против нас, новые поправки и разговоры о них — бред, выдуманный мужчинами, чтобы обезопасить свой бизнес и снять ответственность. Нам растить наших детей, нам строить их Новый мир. Все, что происходит – настоящее безобразие. Оставляйте свои иллюзии, пустой снобизм, собирайтесь на эту незримую войну… за наши права и права наших детей. Верить больше некому! Верить пора в себя!» — написала она.

Одной из первых на это послание отреагировала Анфиса Чехова.