Водонаева показала результаты экспертизы своей публикации о «быдле»

Телеведущая в своем «Инстаграме» сообщила, что в лингвистическом исследовании ее скандального поста нарушения отсутствуют.

Блогер, телеведущая и экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева представила в своем микроблоге в «Инстаграм» результаты лингвистической экспертизы скандального эмоционального опуса.

В нем, напомним, она назвала россиян, «которым вечно не хватает на бутылку водки» быдлом и предположила, что они «начнут рожать ради этого миллиона», то есть господдержки за третьего ребенка. Эксперт, оценивший всю публикацию звезды, установил, что признаки пропаганды исключительности, унижения человеческого достоинства или возбуждения вражды в ней отсутствуют.

Водонаева сообщила, что экспертом выступил ведущий специалист русского языка в стране Михаил Осадчий, доктор филологических наук, профессор.

«Сдали дубль этих документов в помощь экспертам МВД, и теперь с моим юристом Екатериной Гордон с нетерпением ждем результата», — резюмировала блогер.

По словам звезды, сейчас шквал критики в ее адрес поутих, хотя еще месяц назад ее слова разбирали на цитаты и обсуждали не только в скандальных ток-шоу. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, например, назвал светскую львицу бесстыдницей и предложил оштрафовать за оскорбление народа на 100 млн рублей, а позже президент Владимир Путин назвал «моральными уродами» тех, кто против социальной поддержки семей. Позже экс-участницу «Дома-2» вызывали на допрос в полицию.