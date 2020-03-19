«Вместо бумаги — газета»: Симоньян вспомнила свое счастливое детство

С возникновением всеобщей истерии вокруг туалетной бумаги и гречки, по поводу которой вся Сеть пестрит мемами и шутками блогеров, многие звезды поспешили высказать собственное мнение о происходящем. Например, депутат Госдумы Владимир Жириновский не видит необходимости совершать столь масштабные закупки, ведь дефицита не предвидится, а несъеденные продукты просто испортятся.

Медиаменеджер Маргарита Симоньян в своем аккаунте в «Инстаграме» подчеркнула — были времена в жизни советских поколений, когда в магазинах можно было найти только компот из сухофруктов и хмели-сунели. А туалетную бумагу в принципе даже никогда не видели.

«Впрочем, как и туалетов: все ходят в дырку в сарайчике во дворе. Вместо бумаги — газета. Или просто крупные листья растений», — вспомнила свое детство Симоньян.

Электричество с перебоями, горячей воды нет, холодная только на колонке. Из лекарств — морская вода и керосин. Из развлечений — дефицитные книги. И так, подчеркивает главред RT, прошла большая часть ее детства.

«И ничего. Вполне себе были счастливы», — резюмировала свое эссе Симоньян.

Многие из подписчиков согласились: было такое, и вспоминается только с теплотой и светлыми чувствами. Часть фолловеров тем не менее попыталась возразить:

«Господи, Вы шутите? Маргарита, скажите это правда? Я тоже живу в России с 1980 года, но о таком не слышала даже», «Я старше вас на 20 лет. И видела и туалетную бумагу и туалет с детства», «Маргарита, я старше вас на порядок, но что-то не припомню таких ужасов из детства», — прокомментировали некоторые подписчики.

Симоньян уточнила: это времена развала СССР, начало 90-х. Проживала тогда будущая журналистка в Краснодарском крае.