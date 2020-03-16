«Даже не знаю, как об этом сообщить»: Маргарита Симоньян снова беременна

Знаменитая журналистка и медиаменеджер Маргарита Симоньян сообщила, что станет мамой в четвертый раз. О своем интересном положении глава RT рассказала сама на личной странице в социальной сети «Инстаграм».

«Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна»,— с этих слов начала свою новость журналистка.

В браке с Тиграном Кеосаяном у Симоньян уже есть трое детей – сын и две дочери, причем самой младшей, Маро, едва исполнилось 4 месяца. Как признается молодая мама, хоть очередная беременность и наступила слишком рано, это «благословение».

Маргарита подчеркнула, что об аборте даже не думала. Медиаменеджер считает такое решение невозможным лично для себя, а потому своим примером рожать четвертого малыша она надеется вдохновить тех женщин в положении, которые помышляют прервать беременность, и обещает помочь. «Будем рожать вместе!» — подытожила Симоньян.