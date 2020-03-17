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«Какой в этом смысл?»: Владимир Жириновский не считает необходимым запасаться продуктами

Депутат Госдумы РФ высказался о паникующих покупателях.

«Какой в этом смысл?»: Владимир Жириновский не считает необходимым запасаться продуктами
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Фото: КП/Владимир Веленгурин

Многие звезды и политики в личных микроблогах стремятся высказаться о ситуации с коронавирусом, в которой оказалось население планеты. Поспешил выразить свое мнение и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Депутат написал в Instagram, что на смену юмору об эпидемии коронавируса пришла паника. Она движет многими людьми и заставляет сметать в супермаркетах все – от средств гигиены до продуктов питания. Жириновский же не видит в таком поведении необходимости.

«Зачем это делать? Вы накупите – у вас большая часть все равно испортится или вы так и не воспользуетесь ими, а другому человеку не достанется. Какой в этом смысл?» — написал депутат.

Он призвал земляков к бдительности в поведении. По возможности, пишет парламентарий, лучше избегать многочисленных контактов с окружающими. И самое главное – не поддаваться панике и истерии.

Телеведущая Регина Тодоренко, кстати, призналась, что сама готова броситься закупать продовольствие. Однако звезда старается сохранять самообладание и продолжает работу над своими шоу.

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Владимир Жириновскийкоронавирусэпидемия
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