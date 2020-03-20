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Киркоров, Валерия, Стриженова и даже Астахов: зачем звезды надели разные носки

Это мода или шутка? Оказывается ни то, ни другое. Таким необычным образом знаменитости поддерживают «солнечных» людей.

Киркоров, Валерия, Стриженова и даже Астахов: зачем звезды надели разные носки
Политик Павел Астахов. Фото предоставлены благотворительным центром «Мы все разные».

Сколько в календаре памятных дней — сложно сосчитать! И День защиты животных, и День защиты детей, и Международный женский день, и День счастья даже!

Эти даты на слуху, в отличие от не менее важного дня — Дня человека с синдромом Дауна. Уже в субботу, 21 марта, во всем мире «солнечные» дети и взрослые отметят свой праздник.

Вы тоже можете присоединится и людей с особенностями развития. Как? Берите пример со звезд эстрады, кино, шоу-бизнеса и телевидения.

Наверное, нет в России человека, который бы не знал, что актриса Эвелина Бледанс воспитывает особенного сына. У семилетнего Семы — синдром Дауна. Чтобы поддержать «солнечных людей» в их праздник Бледанс вместе со своим благотворительным центром «Мы все разные» уже не первый год проводит акцию.

Эвелина Бледанс с сыном Семой. Фото
Актриса Эвелина Бледанс с сыном Семой. Фото предоставлены благотворительным центром «Мы все разные».

— Это не просто фото в разных носках, это ваш голос за то, чтоб люди с особенностями развития могли комфортно жить в нашем обществе!

Надев разные носки, почувствуйте себя другим, непохожим, особенным! Выкладывая свои в фото с хэштегом #мывсеразные мы привлекаем внимание к проблемам людей с синдромом Дауна! — прокомментировала Бледанс порталу Teleprogramma.pro.

Филипп Киркоров. Фото
Певец Филипп Киркоров. Фото предоставлены благотворительным центром «Мы все разные».

В прошлом году акцию поддержали десятки знаменитостей — певец Филипп Киркоров, боксер Костя Цзю, певица Валерия, политик Павел Астахов, телеведущая Екатерина Стриженова… не будем перечислять — лучше посмотрите фото!

Александр Ревва. Фото
Резидент «Comedy Club» Александр Ревва. Фото предоставлены благотворительным центром «Мы все разные».
Михаил Галустян. Фото
Актер Михаил Галустян. Фото предоставлены благотворительным центром «Мы все разные».
Костя Цзю. Фото
Боксер Костя Цзю. Фото предоставлены благотворительным центром «Мы все разные».
Татьяна Буланова. Фото
Певица Татьяна Буланова. Фото предоставлены благотворительным центром «Мы все разные».
Валерия. Фото
Певица Валерия. Фото предоставлены благотворительным центром «Мы все разные».
Андрей Малахов. Фото
Телеведущий Андрей Малахов. Фото предоставлены благотворительным центром «Мы все разные».
Виталий Гогунский
Актер Виталий Гогунский. Фото предоставлены благотворительным центром «Мы все разные».
Аскольд и Эдгар Запашные. Фото
Дрессировщики Аскольд и Эдгар Запашные. Фото предоставлены благотворительным центром «Мы все разные».
Наташа Королева. Фото
Певица Наташа Королева. Фото предоставлены благотворительным центром «Мы все разные».
Марина Кравец. Фото
Участница «Comedy Club» Марина Кравец. Фото предоставлены благотворительным центром «Мы все разные».
Отар Кушанашвили. Фото
Журналист Отар Кушанашвили. Фото предоставлены благотворительным центром «Мы все разные».
Ольга Орлова. Фото
Певица и телеведущая Ольга Орлова. Фото предоставлены благотворительным центром «Мы все разные».
Екатерина Стриженова. Фото
Телеведущая Екатерина Стриженова: Фото предоставлены благотворительным центром «Мы все разные».
Павел Астахов. Фото
Политик Павел Астахов. Фото предоставлены благотворительным центром «Мы все разные».
Эвелина Бледанс с сыном Семой. Фото
Актриса Эвелина Бледанс с сыном Семой. Фото предоставлены благотворительным центром «Мы все разные».

А вы присоединитесь к акции во Всемирный день человека с синдромом Дануа? 

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