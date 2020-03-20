Киркоров, Валерия, Стриженова и даже Астахов: зачем звезды надели разные носки

Это мода или шутка? Оказывается ни то, ни другое. Таким необычным образом знаменитости поддерживают «солнечных» людей.

Сколько в календаре памятных дней — сложно сосчитать! И День защиты животных, и День защиты детей, и Международный женский день, и День счастья даже!

Эти даты на слуху, в отличие от не менее важного дня — Дня человека с синдромом Дауна. Уже в субботу, 21 марта, во всем мире «солнечные» дети и взрослые отметят свой праздник.

Вы тоже можете присоединится и людей с особенностями развития. Как? Берите пример со звезд эстрады, кино, шоу-бизнеса и телевидения.

Наверное, нет в России человека, который бы не знал, что актриса Эвелина Бледанс воспитывает особенного сына. У семилетнего Семы — синдром Дауна. Чтобы поддержать «солнечных людей» в их праздник Бледанс вместе со своим благотворительным центром «Мы все разные» уже не первый год проводит акцию.

— Это не просто фото в разных носках, это ваш голос за то, чтоб люди с особенностями развития могли комфортно жить в нашем обществе!

Надев разные носки, почувствуйте себя другим, непохожим, особенным! Выкладывая свои в фото с хэштегом #мывсеразные мы привлекаем внимание к проблемам людей с синдромом Дауна! — прокомментировала Бледанс порталу Teleprogramma.pro.

В прошлом году акцию поддержали десятки знаменитостей — певец Филипп Киркоров, боксер Костя Цзю, певица Валерия, политик Павел Астахов, телеведущая Екатерина Стриженова… не будем перечислять — лучше посмотрите фото!

А вы присоединитесь к акции во Всемирный день человека с синдромом Дануа?