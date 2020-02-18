Эвелина Бледанс в откровенной позе рассказала о житейских приметах

Эвелина Бледанс уже давно не маленькая девочка и накопила довольно солидный багаж жизненных знаний и полезного опыта. Актриса давно знает, что одной откровенной фотографии в Instagram мало, чтобы привлечь внимание читателей, надо еще и умные мысли показать! Так что звезда сделала новый пост в своем официальном аккаунте, который явно порадовал большинство ее подписчиков.

Эвелина показала откровенное фото из спортзала, в котором она томно закрыла глаза и приложила одну руку к лицу, а второй, с легким намеком, держится за шортики. Кстати, физическая форма у женщины потрясающая, разве кто-то сможет сказать, что ей уже 50 лет? Но главное это слова, а не картинка, Бледанс рассказала о ночном происшествии произошедшем вчера в ее доме. Актриса спускаясь по лестнице уронила свою любимую миску, в которой был гранат. В итоге поедание фрукта преобразилось в долгую уборку лестницы, которая ранее была идеально белой. Нов итоге Эвелина все равно верит, что это было на счастье и не стоит жалеть о разбитой посуде.