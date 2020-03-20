«Всем здоровья!»: звезды поздравили читателей Teleprogramma.pro c Днем счастья

20 марта отмечается Международный день счастья. Герой старого фильма «Доживем до понедельника написал в школьном сочинении: «Счастье – это когда тебя понимают».

Мы решили выяснить – а как сегодняшние известные люди понимают это слово – «счастье»? Счастливы ли они – успешные, обеспеченные, знаменитые?

Жасмин: «Семья и творчество – две составляющие счастья»

— Знаете, у нас со Львом Лещенко есть дуэтная песня, в которой мы по очереди спрашиваем друг у друга, что такое счастье и отвечаем, что счастье – это свет любви, это родные глаза, это весна в душе, и в финале приходим к выводу, что счастье – в нас самих.

Я всегда говорила, что счастье – это жить в мире с собой, своими желаниями и стремлениями. Это сложно, но возможно.

— Вы считаете себя счастливой? Если нет — то чего вам недостает для этого?

— Я с детства мечтала о крепкой семье и именно о трех детях, – и жизнь подарила мне это счастье. Позже добавился еще один момент, без которого я просто не представляю себя — творческая реализация на сцене.

Для меня эти два компонента — моя семья и радость, которую приносит мне творчество, — и есть счастье, и мне остается только благодарить небеса за свою судьбу!

Илья Авербух: «Близкие люди и самореализация»

— Счастье – это когда ты нашел себя в жизни, смог самореализоваться. И когда есть люди, которых любишь ты, и которые любят тебя.

Эвелина Бледанс: «Кайфуйте от всего, что вас окружает!»

— Счастье, как и любовь, очень сложно определить словами. Счастье – вроде бы сиюминутное понятие, но, с другой стороны, перманентное.

Если человек счастлив – он кайфует от всего, что его окружает. Не только от своих любимых людей, детей, родителей, но и от природы, от цветочков…

Я, например, нахожусь сейчас в Краснодаре, вчера вела закрытый день рождения, а сегодня общаюсь с родными – у меня здесь двоюродная сестра, племянники.

Вот это и есть счастье – находиться рядом с родными и любимыми. Вот вышли мы сегодня улицу и видим – миндаль зацвел, гиацинты распустились, облака красивые… Счастье – оно постоянно вокруг нас.

«Доставьте немного счастья детям с синдромом Дауна!»

А еще, раз уж зашел разговор о счастье, я не могу не сказать еще об одном моменте. 21 марта – Международный день человека с синдромом Дауна, а значит – день моего основного счастья, моего сын Семена.

К сожалению, из-за коронавируса мы отменили все праздничные мероприятия моего благотворительного фонда «Мы все разные». Но, конечно, этот день будет отмечаться в каждой семье, где растут особенные дети. Потому что этот день – очень-очень важный.

Во всем мире в этот день люди, желающие поддержать ребят с особенностями развития, надевают два разных носочка – например, один в горошек, другой в полосочку. Или один красный, другой синий.

Я хотела бы призвать всех в День счастья доставить немного счастья тем семьям, где воспитываются такие дети. Вы могли бы на следующий день – 21 марта – надеть на себя разные носки, сделать фото и выставить его с хэштегом «Мы все разные». Как в прошлом году. Это было бы просто здорово!

У меня очень много уже накопилось таких фотографий – нас поддерживают и Ольга Бузова, и Филипп Киркоров, и Эдгард Запашный, и множество других артистов.

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Дана Борисова: «Не ссориться с дочкой и чтобы мама не болела»

— Для меня счастье – это востребованность, чтобы много съемок было. Счастье – не ссориться с дочкой, спокойствие и понимание в отношениях. И чтоб мама не болела.

Я могу назвать себя счастливой на 80 процентов. Но я не стремлюсь даже к 100% — я знаю, что абсолютно счастливых людей нет.

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Андрей Чадов: «Я — счастливый человек»

— Каждая секунда жизни – это счастье. Осознание того, что ты живешь. Ни новые роли, ни какие-то интересные проекты не приносят такого счастья, как просто чувствовать жизнь. Я могу сказать, что я – абсолютно счастливый человек.

Юрий Стоянов: «Прежде всего – здоровье!»

— Лично для меня счастье означает, прежде всего, здоровье моих близких и мое. Чтобы моя страна, как и весь мир, побыстрее избавилась от угрозы коронавируса, которая нависла над всеми.

И как можно скорее начать сниматься, продолжить прерванные съемки. Вот мое счастье на сегодняшний день. А вообще я не могу себя чувствовать абсолютно счастливым, если я здоров, а кто-то болеет.

А вы можете назвать себя счастливым человеком?