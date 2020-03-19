«Проще ходить в школу»: актрисе Сагаловой с трудом даются уроки детей на карантине

Актриса сериала «Счастливы вместе» Дарья Сагалова мечтает, чтобы дети вернулись на обучение в школу. В этом знаменитость призналась журналистам портала Teleprogramma.pro. Недавно мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал перевести детей на дистанционное обучение, а уже с 16 марта в столице действовало свободное посещение школ. Во избежание эксцессов многие знаменитости вместе с наследниками ушли на карантин.

Пребывание в домашней атмосфере не для всех проходит беспроблемно. Так, актриса Дарья Сагалова призналась, что испытывает сложности во время выполнения домашнего задания со своими дочерьми.

«Мы денно и нощно делаем уроки. Карантин-то карантин, то старшая дочь учится. Я вам скажу, что проще ходить в школу, нежели сидеть дома и осваивать новые темы. Нам учителя делают онлайн-уроки, либо записывают задания, но все равно удобнее приезжать в школу, чтобы знания передавались из уст в уста», — отметила она.

В свободное от уроков время Дарья активно играет с дочерьми. Девочки катаются на велосипедах на улице и достают игрушки.

«Мы живем в доме, поэтому абсолютно спокойно выходим гулять. Катаемся на самокатах, прыгаем на батуте. Старшая дочь у меня и сама сейчас может спокойно рассказать, что такое коронавирус. Сейчас она меня успокаивает и говорит: «Что ты переживаешь, ты же прекрасно всех умеешь лечить», — улыбается она.