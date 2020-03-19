Покой только снится: Кожевникова рассказала, чем занимаются ее дети на карантине

Накануне в Москве мэр Сергей Собянин распорядился закрыть школы с 21 марта по 12 апреля, чтобы обезопасить детей от коронавируса. Это еще одна мера к принятым ранее ограничениям – отмене массовых мероприятий, закрытию театров и кино, спортивных секций и кружков.

Многие знаменитости в личных микроблогах в «Инстаграме» рассказали, чем планируют заниматься в условиях временной изоляции от окружающего мира. Портал Teleprogramma.pro решил поинтересоваться у звездных родителей, как они организуют досуг своим детям в условиях изоляции от мира. Мама трех сыновей Мария Кожевникова призналась:

«Дети очень сильно счастливы, что им не нужно ходить в детский сад. Мы занимаемся дома, у нас домашнее обучение, очень много заданий, мы даже немножко опаздываем, — рассказала актриса. — Выходим гулять на улицу, занимаемся всеми видами спорта сами, не посещая секций – они тоже отменились еще до того, как об этом сказали власти».

Старшему из сыновей Кожевниковой и бизнесмена Евгения Васильева 6 лет, младшему – почти 3 года. Пока мальчики не успели соскучиться по социуму и друзьям, отмечает мама, – им достаточно общения между собой. В то же время, по словам звезды, — это тяжело, когда все дети сидят дома.