«Весь день в работе»: дочь Кати Лель поучаствовала в фотосессии во время карантина

Дочь Кати Лель поучаствовала в фотосессии вместе со знаменитой мамой. 10-летняя Эмилия, как и многие другие дети, сейчас временно находится на карантине из-за коронавируса: в столице, по распоряжению мэра Сергея Собянина, закрылись все учебные учреждения. Детей всех возрастов отправили на домашнее обучение.

Порталу Teleprogramma.pro Катя Лель рассказала, что практически не прикладывает усилий, чтобы развлекать наследницу, ведь та прекрасно способна занять себя сама в силу возраста. Однако недавно мать и дочь поучаствовали в совместной фотосессии.

«Вчера была сессия совместная на обложку журнала. Весь день был в работе. Уже сейчас Эмилия понимает, что публичная жизнь – непростая, нужно много терпения и усидчивости. Но вообще, вчера у нас был крайний день, когда школа закончилась, поэтому сегодня официально начинается карантин», — отметила она.

В дальнейшем Лель намерена больше времени уделить наследнице: девочки отправятся на спорт. Планируются также дистанционные уроки английского языка и освоение новой музыкальной программы.