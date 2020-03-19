«У нас идет онлайн-обучение»: жена Реввы рассказала, чем сейчас занимаются их дети

Анжелика не стала скрывать, что дает дочкам гулять возле дома, так как считает, что физическая активность важна.

Александр Ревва является резидентом юмористического шоу Comedy Club. Также он прославился, как певец. Мужчина выступает на сцене под псевдонимом Артур Пирожков. На сцене он изображает любимца женщин, но в обычной жизни артист является примерным семьянином. Он 13 лет счастлив в браке с женой Анжеликой, которая занимается дизайном детской одежды. У них подрастают дочки: 12-летняя Алиса и шестилетняя Амели.

В связи с эпидемией коронавируса многие звезды самоизолировались. Яна Рудковская хвастается своим гардеробом, пока сидит в особняке, а Алсу стала писать картины. Жена Реввы рассказала, как ее семья переживает пандемию. В беседе с порталом Teleprogramma.pro девушка отметила, что жизнь ее наследниц почти не изменилась.

«У нас идет онлайн-обучение у обеих дочек. Занимаемся, в общем то, всем тем, чем и занимались раньше: кроме спортивных мероприятий, которые были на выезде. Но они гуляют на свежем воздухе, катаются на велосипедах вокруг дома. А так, у нас тотальное размещение дома всех учебных процессов», — поделилась Анджелика.

Она не стала скрывать, что они с супругом приучили детей тщательно мыть руки в связи с коронавирусом. Для этого они нашли оригинальный поход.

«Конечно, дети должны быть осведомлены в полной мере, что это такое, знать все о гигиене, знать масштабы бедствия. Маленький ребенок, может, и не поймет, но будет относиться настороженно. Тщательно моем руки. У нас есть обязательная процедура: чтобы мыли руки по 20 секунд с тыльной стороны, внутренней стороны, между пальчиками, запястья. 20 секунд они поют песню Happy Birthday 2 раза, таким образом они фиксируют время, с юмором к этому подходят», — рассказала жена певца.

Сейчас многих охватила паники. Одни не представляют, как можно 24 часа в сутки сидеть дома, другие в торопят сметают продукты с прилавков. А вот семья Реввы нашла положительные стороны в случившемся.