«Я романтик»: 45-летний Ревва объяснил, зачем сыграл с женой четвертую свадьбу

Вместе с супругой Анжеликой экс-участник КВН, 45-летний Александр Ревва, воспитывает двух дочерей — Алису и Амели. Шоумен не скрывает, что очень привязан к своей второй половинке, которая, к слову, полностью доверяет избраннику. На съемочной площадке фильма «Бабушка легкого поведения — 2. Престарелые мстители» актеру приходилось изображать на съемочной площадке роман с Натальей Чистяковой-Ионовой. К подобному Анжелика относится с пониманием, не устраивая мужу сцен ревности.

К слову, себя Ревва считает настоящим романтиком. В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro шоумен объяснил, почему он в четвертый раз сыграл свадьбу с женой. Церемония состоялась на Мальдивах. Александр заметил, что ему просто захотелось создать сказку на острове. Благодаря подготовке к торжеству, им с возлюбленной удалось вспомнить те эмоции и чувства, которые они испытали на самой первой из четырех свадеб.

«Я романтик! Почему бы не вспомнить те эмоции, возобновить, бросить, так сказать, дрова в огонь любви. Опять же — брачная ночь!» — добавил актер.

По словам Реввы, он не исключает, что в ближайшем будущем они с Анжеликой устроят еще одно торжество. Однако на этот раз в Лас-Вегасе.

В беседе с корреспондентом нашего издания возлюбленная шоумена уточнила, что их старшая дочка Алиса растет очень творческой личностью. Наследница артиста уже не мыслит себя без сцены: она занимается актерским мастерством, вокалом, сама пишет музыку и музицирует.