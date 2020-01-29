Киркоров и Ревва выступили на дне рождения 6-летней миллионерши

Настя Радзинская, девочка из Краснодара, недавно вошедшая в рейтинг Forbes как один из самых успешных YouTube-блогеров, пышно отметила свое шестилетие. По данным издания, малышка зарабатывает в год 18 млн долларов.

больше по теме Пятилетняя девочка из Краснодара вошла в тройку лучших блогеров по версии Forbes Настя Радзинская заработала на YouTube миллионы долларов.

Неудивительно, что у нее на дне рождения появились такие звезды, как Александр Ревва и Филипп Киркоров. Среди гостей засветились Алла-Виктория и Мартин Киркоровы, а также дочь Кристины Орбакайте Клавдия Земцова.

Александр Ревва исполнил для малышей совсем недетскую песню «Алкоголичка». Впрочем, маленьким гостям праздника, судя по видео Насти из Instagram, композиция понравилась. Филипп Киркоров подпевал коллеге.

Судя по тегам блога юной миллионерши, праздник отметили в Майами.

Напомним, ранее мы писали о невероятном успехе Насти. В настоящее время она ведет вместе с папой 7 каналов и занимает третью строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров.