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Певица Бьянка записала хит про коронавирус

Артистка решила пошутить про мировую эпидемию.

Певица Бьянка записала хит про коронавирус
Певица Бьянка. Фото: КП/Фролов Михаил

На фоне эпидемии коронавируса многие звезды отменяют концерты и гастрольные туры, вместо этого проводя концерты прямо у себя дома и транслируя их на многотысячную аудиторию через социальные сети.

Однако певица Татьяна Липницкая, более известная как Бьянка, решила пойти другим путем. Артистка представила свою новую песню «Пандемия», которая как никогда актуальна именно в данный момент. Свое творчество Бьянка показала подписчикам в Instagram.

Текст песни рассказывает о непростых отношениях девушки и молодого человека, который где-то подхватил коронавирус. Заметим, что далеко не всем понравилось, как исполнительница неосторожно шутит с опасной темой.

Многие заявили, что Бьянка не ценит жертвы погибших от эпидемии. Хотя другие фанаты разумно заявили, что в мире следует немного сбавить градус паники, а песня это всего лишь песня.

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