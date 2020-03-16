«Суперзвезда гетто вернулась»: Джиган подтвердил, что вышел из клиники

В своем микроблоге в Инстаграм знаменитый рэпер разместил фотографию, на которой предстал перед подписчиками на фоне автомобиля, тематика аэрографии которого озадачила многих подписчиков певца. Под фотографией многодетный отец написал:

«Суперзвезда гетто вернулась».

По всей видимости, певец покинул рехаб, в котором находился больше недели. В сторис он опубликовал несколько видео, на которых он ездит по ночному Майами, слушает музыку и снимает улицы города, а также посещает ресторан. На одной из видеозаписей он написал: «Дом, милый дом».

Кроме того, исполнитель дважды выходил в прямой эфир, но со зрителями не общался. Хотя подписчики усыпали звезду вопросами о том, как он себя чувствует, где супруга с детьми, когда он будет дома.

«Лучше бы написал «папа своих деток вернулся домой!» — прокомментировала одна из подписчиц публикацию.

Напомним, накануне Международного женского дня Оксана Самойлова отправила Джигана на госпитализацию в клинику для наркозависимых. Оттуда супруг отправлял послания, от которых поклонники пары негодовали. Многодетная мать никак не комментировала происходящее, но в конце концов на днях Самойлова опубликовала пост, в котором сообщила, что муж не поднимал на нее руку и она намерена помочь отцу своих детей выйти из кризиса.