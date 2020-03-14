Юлия Самойлова не стала поддерживать сестру в ее конфликте с Джиганом

Певица Юлия Самойлова, которая несколько лет назад без особого успеха выступала от России на международном песенном конкурсе «Евровидение», не стала поддерживать свою сестру модель Оксану Самойлову, у которой сейчас не все гладко в отношениях с мужем рэпером Джиганом.

Как отметил пиар-директор Юлии Самойловой Василий Кучумов, его подопечная не хочет лезть в этот скандал и что-то говорить. Он добавил, что это все семейные дела и певица вмешиваться не будет.

Любопытно, что сестры по отцу Оксана и Юлия Самойловы даже не подписаны друг на друга в Instagram. При этом до пятнадцати лет они жили в одном доме. Ранее модель с Джиганом приходили поболеть за Юлию на проекте «Фактор А». Кроме того, Оксана Самойлова записала привет для сестренки, когда та собиралась ехать от России на «Евровидение», сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Оксана Самойлова недавно прервала молчание по ситуации с Джиганом, который проходит лечение в одной из клиник в США. Она сказала, что супругу действительно необходима помощь. При этом Самойлова сказала, что муж ее никогда не бил. Лишать его родительских прав модель, подарившая не так давно ему четвертого ребенка, не собирается.