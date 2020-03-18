«Сколько нежности»: Тодоренко показала, как плавает с годовалым сыном под водой

Регина Тодоренко после съемок в шоу «Орел и решка» стала знаменита. Как только она перестала вести трэвел-передачу, девушка встретила свою любовь — Влада Топалова. Первое время они скрывали свой роман, а потом не только поженились, но и обзавелись ребенком. Сыну пары, Майклу, уже больше года. Мальчик много путешествует вместе с мамой. Влад всегда грустит, когда супруга с наследником уезжают отдыхать без него.

Так недавно Регина побывала на Мальдивах, а еще раньше отдохнула на Бали. Из-за коронавируса, она, как многие звезды, находится на карантине. Но это не мешает ей снимать свою шоу для YouTube-канала. А вот поклонников девушка решила порадовать трогательными кадрами, которые были сделаны на Бали. На них телеведущая плавает со своим сыном и ныряет в воду с головой.

«Стала мамой и поняла, что могу изменить мир. Когда в нашем доме появилось это счастье, я испугалась, что не успею заниматься любимой работой, а если буду работать, не смогу уделять должного внимания семье. Каким-то образом всей семьей мы преодолели этот этап», — поделилась Регина.

Она отметила, что видео было снято во время тренировки Майкла по плаванию. Он не только хорошо держится на воде, но и не боится нырять. Поклонники были впечатлены способностями малыша. «Боже, это так мило», «Майкл плавает лучше меня», «Какой он милый. Я влюбилась в него», «У меня мурашки по коже пошли, какое нежное видео», «Сколько любви и нежности!» — прокомментировали пост подписчики. Топалов тоже не остался в тороне. «Плачу», — признался он. К слову, Тимати тоже начал учить плавать сына Ратмира, хотя ребенку нет и года.