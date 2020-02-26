«Ох, как мы переживали»: Тодоренко вспомнила, как разлучилась с сыном на два дня

Регина уточнила, что им с мужем пришлось оставить ребенка с бабушкой ради совместной поездки.

Регина Тодоренко призналась, что самый большой срок, на который ей приходилось разлучаться с годовалым сынишкой — это два дня. Именно столько телеведущая и ее муж отсутствовали дома, отправившись в совместную поездку. Как выяснилось, звездная мама решилась оставить наследника на попечении бабушки ради того, чтобы отпраздновать день рождения возлюбленного в запланированном путешествии.

«Ох, как мы переживали… Помню, сидели в самолете и чуть не плакали», — приводит 7days.ru слова Регины Тодоренко.

Возлюбленная музыканта Влада Топалова уточнила, что они с мужем не могли найти себе место и успокоиться только из-за того, что на двое суток оставили Майкла дома. При этом Регина заверила, что она прекрасно понимала, с ее малышом ничего не случится. Ведь он под присмотром бабушки. Но все доводы разума нисколько не влияли на ее душевное состояние.

Говоря о том опыте, Тодоренко подметила, что, когда дети появляются в осознанном возрасте, родителям очень сложно оставить их на попечении даже самого близкого человека.

В беседе с журналистами Регина также призналась, что познакомившись с будущим мужем, она даже не могла предположить, что он станет таким потрясающим отцом. Своего супруга телеведущая считает не только добытчиком и воспитателем, но и любящим папой для их годовалого Майкла.

К слову, Тодоренко нравится путешествовать вместе с сынишкой. Даже на отдыхе кроха не пропускает тренировки по плаванию. Михаил в восторге от водных процедур, говорит телеведущая. Малыш с удовольствием прыгает с бортика в бассейн. Кроме того, Майкл научился нырять по команде и уже может проплыть определенное расстояние.