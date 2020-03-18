«Само совершенство»: Ирина Шейк предстала с короткой стрижкой на обложке глянца

Ирина Шейк в феврале много путешествовала. Она побывала в Лондоне, Милане и Париже на Неделях моды. Она вернулась в Нью-Йорк в начале марта. Девушка воссоединилась с дочкой Леей, за которой присматривал Брэдли Купер в ее отсутствие. К слову, несмотря на расставание, модель возобновила общение с актером.

Шейк снизила свою активность в связи с коронавирусом. Она лишь посещает модные фотосессии. Даже на прогулки с наследницей она стала выходить реже. Однако на днях модель украсила обложку специального выпуска итальянского Vanity Fair. На фото девушка предстала в новом образе. Она позировала с короткой стрижкой и небольшой челкой. Ее лицо озаряла лучезарная улыбка. Ирина много лет берегла длинные локоны, поэтому поклонники удивились такому преображению.

К слову, выпуск журнала посвящен Италии, где была зафиксирована крупнейшая в Европе вспышка коронавируса. В знак солидарности, звезды снялись для глянца. Несколько диджитал-обложек украсили также Стелла Маккартни, Роберт Де Ниро, Коко Роша, Милли Бобби Браун и многие другие знаменитости.

Однако именно Шейк произвела на многих впечатление. «Ого, красавица!», «Новое прочтение Женщины кошки», «Прям Холли Берри», «Настоящий ангел», «Само совершенство, не иначе», — стали обсуждать фото пользователи Сети.