Без макияжа и укладки: Ирина Шейк в гордом одиночестве прогулялась по Нью-Йорку

Ирина Шейк недавно вернулась домой после командировки. В феврале она побывала в Лондоне, Милане и Париже, где приняла участие в модных показах. Каждое появление модели на подиуме производит фурор. Русская красавица выглядит безупречно, а ее фигуре могут позавидовать даже более молодые коллеги. Обычно вне подиума девушка тоже одета с иголочки. Она подбирает лаконичные и простые образы для прогулок с дочкой Леей.

Однако накануне Ирину засняли папарацци, когда она вышла из фотостудии, чтобы развеяться и обсудить дела по телефону. Модель была без макияжа и укладки. Ветер нещадно трепал ее локоны. На этот раз девушка была облачена в лосины, косуху Chrome Hearts и черные резиновые ботинки от Christian Dior. Монохромный образ она разбавила розовым свитшотом. Шейк прогулялась по Нью-Йорку после съемки для бренда Victoria’s Secret в гордом одиночестве.

Поклонники отметили, что 34-летняя модель выглядит превосходно. Они восхитились естественной красотой девушки. Ирина поразила их нарядом. К слову, недавно именно в этой студии она встретилась с бывшим возлюбленным Брэдли Купером. Знаменитость перестала жить с актером почти год назад. Шейк долго скрывала тот факт, что рассталась с отцом своего ребенка. Лишь недавно они стали общаться. При этом модель не запрещала Куперу общаться с дочкой.