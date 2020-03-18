Эмма Стоун отменила свадьбу из-за коронавируса

Пандемия коронавируса вносит свои коррективы в планы многих людей. Музыканты переносят свои концерты, режиссеры отменяют съемки, УЕФА – Чемпионат Европы по футболу. Причем изменения коснулись не только официальных мероприятий, но и личной жизни звезд. К примеру, не так давно об отмене своей свадьбы объявили Кэти Перри и Орландо Блум.

Теперь подобная история случилась и другой звездной парой – актрисой Эммой Стоун и ее женихом Дэйвом Маккери. Как сообщает Daily Mail, церемония должна была состояться в середине марта, но виновники торжества вынуждены были отказаться от ее проведения из-за COVID-19.

Поклонники связывают этот факт с тем, что президент США Дональд Трамп отменил массовые мероприятия численностью более 10 человек.

больше по теме Водянова и Арно задумались об отмене свадьбы из-за коронавируса Торжество на данный момент намечено на начало июня.

Кстати, обсуждается в Сети и вероятность отмены другой звездной свадьбы – супермодели Натальи Водяновой с Антуаном Арно. Знаменитая пара объявила о том, что официально зарегистрирует брак летом во Франции. Если ситуация с коронавирусом не изменится, судя по всему, и им тоже придется отложить торжество.