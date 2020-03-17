«Я рядом и готова помочь»: Успенская простила дочери обиды

Любовь Успенская простила дочери все обиды и пообещала быть рядом с ней. Так певица отреагировала на очередное интервью Татьяны Плаксиной, которое та дала Дмитрию Борисову и передаче «Пусть говорят». Исполнительница разместила в личном микроблоге в Instagram памятное видео, на котором 31-летняя девушка кается в совершенных ошибках и признается, что никогда не хотела опорочить собственную мать.

«Возможно, в течение всей жизни я буду от этого отмываться. Это стыд и позор. Это крик отчаяния. Я никогда ничего не хотела выносить из дома», — оправдывается она.

Успенская удивилась, как быстро ее дочь, обещавшая больше так не поступать, вновь изменила свое поведение и дала очередное интервью. Сейчас Любовь считает, что подобным образом ее наследница пытается завоевать общественное внимание, которого ей так не хватало в детстве. Злиться на Татьяну Успенская не может.

«Если это та цена, которую я должна была заплатить за то, чтобы она стала отдельной, целостной, самостоятельной личностью — я принимаю это. Лишь бы она была счастлива, здорова и реализована. Я рядом, у меня нет обид. И конечно, я всегда готова помочь», — резюмировала она.