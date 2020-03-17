«Потребовалось время, чтобы прийти в себя»: Успенская вышла на связь после истории с дочерью

Ранее Татьяна Плаксина в эфире одного из ток-шоу заявила, что мама запирала ее в квартире и якобы пыталась применить силу.

66-летняя Любовь Успенская вышла на связь с подписчиками на личной страничке в Instagram после малоприятной истории с дочерью. Ранее в эфире одного из ток-шоу Татьяна Плаксина заявила, что мама якобы запирала ее в квартире и пыталась применить силу, в частности душить. Сама исполнительница городских романсов и русского шансона настаивает на том, что она никогда не смогла бы так поступить с собственным ребенком.

«Мне потребовалось какое-то время, чтобы хоть немного прийти в себя после всех событий, произошедших в моей жизни», — заверила певица, обратившись к поклонникам.

При этом Любовь Залмановна уточнила, что она продолжает активно работать, трудиться и полностью отдавать себя творчеству. Стараясь тем самым отгородиться от негативных эмоций и проблем. По словам артистки, время совершенно не лечит, но оно расставляет все по своим местам. По этой причине певица не сомневается, что наступит тот день, когда окружающие узнают всю правду.

Ко всему прочему, исполнительница городских романсов раскритиковала желтую прессу, обвинив репортеров в «продажности и лживости». Успенская подметила, что СМИ каждую историю пытаются сделать скандальней, абсолютно игнорируя все моральные принципы.

К слову, Любовь Залмановна также осталась недовольна беседой с Ксенией Собчак. Так, артистка покинула съемочную площадку, не став отвечать на расспросы телеведущей. Позже певица рассказала о том, что шла к бывшей невестке Эммануила Виторгана как «мать к матери», не ожидая, что дочь Людмилы Нарусовой окажется «холодным и циничным» человеком.