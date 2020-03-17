«Ты как дура»: Плаксина вспомнила, как Успенская унижала ее перед американскими продюсерами

31-летняя дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина продолжает шокировать общественность рассказами о непростых семейных отношениях с матерью. На этот раз девушка вспомнила, как мать опозорила ее перед американскими продюсерами, отобрав, таким образом, возможность стать полноценной певицей и танцором.

В передаче «Пусть говорят» Татьяна рассказала, что для того, чтобы оставаться с Успенской в хороших отношениях, нужно полностью потакать ее желаниям. Дочь же поступала так, как сама считала нужным, за что и попала в немилость к родительнице.

«Мои песни, мои танцы, моя живопись, как я одевалась – все это ее раздражало. Как-то я из Коста-Рики приехала в Испанию. К маме! Я так хотела показать ей свое творчество, хотела показать ей свою песню. Хотела доказать ей, что я другая, замотивировать – давай творить вместе. Она меня все время затыкала: я пела гостям, а она приходит со своими песнями. Я танцевала на пляже, люди меня снимали, а она: «Ты как дура», — со слезами рассказала Татьяна.

Художница вспомнила, что каждым своим замечанием мать буквально «ударяла ее в сердце». Тогда Татьяне казалось, что она раздражает родительницу не только своими действиями, но и даже тем, что дышит и ходит рядом. Однажды в гости к Плаксиной приехали американские продюсеры. Стерпеть успеха наследницы Любовь не смогла.