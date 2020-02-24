«Сумасшедшая съемка и сладкий Моцарт»: Крутой оценил ролик с питомцем Воробьева

Актер из сериала «Деффчонки» Алексей Воробьев большую часть времени проводит в Штатах. Несмотря на это, молодой человек часто бывает на родине. Во-первых, артист снимается в различных телевизионных программах. Во-вторых, дает концерты и не забывает о гастрольной деятельности. В одном из своих интервью певец заверил, что ему хотелось бы встретить достойную девушку. При этом артист заверил, что его второй половинке нелегко будет привыкнуть к тому образу жизни, который он ведет.

Так, по словам Алексея, он как творческий человек время от времени нуждается в тишине и полном покое. Зачастую за завтраком, обедом или ужином Воробьев может без всяких объяснений выйти изо стола и уединиться в своем кабинете для того, чтобы записать сочиненные им строчки или музыку. Полностью погружаясь при этом в творческий процесс. И в такие минуты его лучше не отвлекать. Как говорит Алексей, он прекрасно понимает, что не каждая девушка спокойно отнесется с тому, что ее любимый мужчина погружается в свой мир, на время отстраняясь от окружающих его людей.

Верным другом и спутником Воробьева стал его питомец — корги по кличке Моцарт, который путешествует вместе со своим хозяином. На личной страничке в Instagram певец поделился свежим видеороликом с домашним любимцем, чем и привлек внимание Игоря Крутого. Артист запечатлел в замедленной съемке, как Моцарт играет с водой.