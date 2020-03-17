«Во всем находить положительные моменты»: Валерия рассказала о жизни при коронавирусе

Певица рассказала, что половину дня провела со своей мамой.

Многие артисты вынуждены отменять свои выступления и гастрольные туры из-за рекомендаций правительство об ограничении массовых мероприятий. Певица Валерия тоже перенесла ряд концертов и освободившееся время посвящает своим родным. Например, накануне она побывала в гостях у мамы.

«Полдня вместе провели — накормила нас, чаем со вкусностями напоила, обменялись новостями, проект «Маска» вместе посмотрели (она просто в восторге от этого шоу)», — рассказала Валерия. И добавила: «Надо во всем находить положительные моменты».

Не поддаваться панике, а заняться собой советует Ляйсан Утяшева. Телеведущая сделала подборку дел, которым можно посвятить время на карантине.

В настоящий момент число заразившихся коронавирусом в России уже достигло 114 человек. Запрещено проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек, с 21 марта по 10 апреля будут закрыты школы и детские сады, а с 14 марта на свободное посещение переведены учреждения допобразования и спортивные секции. Пожилым людям рекомендовано не выходить на улицу, а прибывшие из европейских стран граждане обязаны соблюдать двухнедельный режим самоизоляции.