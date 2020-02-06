Игорь Николаев познакомил младшую дочь с 6-летней миллионершей

Игорь Николаев в январе отпраздновал свое 60-летие. День рождения он отметил с размахом: вначале в России, а потом в Америке в Майами, где живет его старшая дочь Юлия. Здесь он смог осуществить мечту своей младшей наследницы Ники.
Девочка долгое время была ярой поклонницей видеоблогов YouTube шестилетней Насти Радзинской. По данным Forbes, она входит в тройку самых успешных блогеров канала и зарабатывает в год около 18 млн долларов. Дочь Игоря Николаева буквально не садилась за стол без ее роликов и всегда мечтала с ней познакомиться.
Позже выяснилось, что с Настей уже подружились дети Филиппа Киркорова Мартин и Алла-Виктория, а также дочь Кристины Орбакайте Клава Земцова. Всей этой звездной компанией они попали на день рождения юной миллионерши в Майами, где выступили Александр Ревва и Филипп Киркоров.
Композитор преподнес Насте поистине царский подарок – песню. За сутки она набрала 10 млн просмотров. По словам Николаева, ни одна его композиция не имела такого успеха. «У девочки природный магнетизм», — сказал Николаев в программе «Вечерний Ургант».