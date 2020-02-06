Игорь Николаев познакомил младшую дочь с 6-летней миллионершей

Игорь Николаев в январе отпраздновал свое 60-летие. День рождения он отметил с размахом: вначале в России, а потом в Америке в Майами, где живет его старшая дочь Юлия. Здесь он смог осуществить мечту своей младшей наследницы Ники.

больше по теме Киркоров и Ревва выступили на дне рождения 6-летней миллионерши Настя Радзинская считается одним из самых успешных блогеров на YouTube.

Девочка долгое время была ярой поклонницей видеоблогов YouTube шестилетней Насти Радзинской. По данным Forbes, она входит в тройку самых успешных блогеров канала и зарабатывает в год около 18 млн долларов. Дочь Игоря Николаева буквально не садилась за стол без ее роликов и всегда мечтала с ней познакомиться.

Позже выяснилось, что с Настей уже подружились дети Филиппа Киркорова Мартин и Алла-Виктория, а также дочь Кристины Орбакайте Клава Земцова. Всей этой звездной компанией они попали на день рождения юной миллионерши в Майами, где выступили Александр Ревва и Филипп Киркоров.

Композитор преподнес Насте поистине царский подарок – песню. За сутки она набрала 10 млн просмотров. По словам Николаева, ни одна его композиция не имела такого успеха. «У девочки природный магнетизм», — сказал Николаев в программе «Вечерний Ургант».