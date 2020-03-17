«Побоялась за свое сердце»: Любовь Толкалина отказалась от операции

Любовь Толкалина регулярно путешествует. 42-летняя актриса, ко всему прочему, не боится оголяться на камеру. Она занимается йогой, что позволяет ей находиться в форме. Девушка не привыкла рассказывать о личной жизни. Однако она время от времени выходит в свет со своей дочкой Марией от Егора Кончаловского. Артистка во всем поддерживает наследницу. К слову, Любовь часто бывает в Индии, пробует разные техники медитации и не перестает восхищать поклонников своей красотой.

В новом интервью Толкалина рассказала, что не боится коронавируса. Она призналась, что ездит в Индию уже как к себе домой. Там под ногами ползают змеи, зато рядом океан, а носить можно одно хлопковое платье. Также актриса практикует йогу вместо спорта. Она объяснила, что на это у нее есть свои причины. У нее особенное строение тела. Врачи давно диагностировали у нее «адамово ребро».

«У меня такое строение скелета: есть несколько лишних ребер. Они растут, как дерево. Из-за этого бывает невралгия. У каждого из нас есть какие-то физиологические особенности. Мне говорили, что можно оперировать, но я побоялась за свое сердце. Кстати, поэтому я стала заниматься не каким-то фитнесом, а йогой», — поделилась артистка.

Она вспомнила, что все время за ее здоровье переживал Кончаловский. Толкалина призналась, что любит выходить из привычных рамок жизни. Например, уехать жить в монастырь. Также спонтанно она согласилась сниматься в шоу «Лед и пламень».

«Мы тогда жили с Егором Кончаловским, и он мне сказал: «Не понимаю, зачем ты это делаешь. Ты можешь оказаться в больнице!» Он мне никогда ничего не запрещал, просто волновался», — отметила Любовь.

Объяснила она и то, почему в молодости снялась для мужского журнала. Девушка напомнила, что занималась синхронным плаванием, поэтому для нее было нормально позировать в купальнике. Для нее понятие сексуальность было размытым. Однако главным фактором стало то, что Толкалиной понадобились деньги на оплату учебы в институте, поэтому она пошла на кастинг для журнала Playboy и не прогадала. Актриса смогла оплатить за счет гонорара год учебы, пишет издание «Собеседник».