18-летняя дочь Толкалиной рассказала о последствиях похудения на 30 килограммов

Любовь Толкалина на днях вышла в свет со своей 18-летней дочкой Марией от Егора Кончаловского. Девушка недавно вновь переехала жить в Москву из Санкт-Петербурга. Она решила, что учиться и готовиться к свадьбе со своим молодым женихом, руководителем IT-компании Никитой Кузьминым, ей будет проще в столице. Поклонники поражаются тому, как девушка похожа на свою маму.

Увидев Марию в вечернем платье, подчеркнувшем ее осиную талию, многие вновь стали задавать вопросы о ее похудении. Раньше наследница Толкалиной не была такой стройной. Девушка решила ответить всем подписчикам сразу. Она поделилась снимком, на котором показала результат похудения. В кадре она позирует в купальнике с откровенным декольте. Ее фигура хоть и худая, но не спортивная, что поразило пользователей Сети.

«Да, я похудела. Да, сильно, на 30 кг. Да, быстро», — резюмировала Мария. По словам девушки, у меня был лишний вес, так как из-за травмы позвоночника 7 лет ей запрещено было заниматься спортом.

«Я худела с большого веса, и поэтому моей коже требуется время, чтобы привыкнуть к меньшим объёмам и прийти в тонус. Не исключено, что она никогда без косметологических процедур в этот тонус не придёт», — поделилась дочь Толкалиной.

Поклонники поддержали юную особу. Они отметили, что она и так прекрасно выглядит. «Красивое тело для молоденькой девушки. Вид не болезненный», «Маша, не стоит обращать внимание. Это ваша жизнь», «Не обращайте внимание на мнение завистливых людей, вы очень хорошо выглядите, хрупкая, красивая девушка!» — отозвались подписчики.

Напомним, что ранее диетолог Елена Соломатина рассказала порталу Teleprogramma.pro, что юным девушкам не стоит прибегать к экстремальным диетам. Она также отметила, что люди разные и не каждому может подходить одна и та же методика похудения. Диетолог предупредила, что нельзя использовать радикальные диеты людям с диабетом, так как это будет провоцировать скачок сахара в крови.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Соломатина является квалифицированным врачом-диетологом. Она как специалист давала интервью в студии передачи «На женской половине», где рассказала о том, как правильно худеть. Также эксперт делилась своими знаниями о правильном питании в передаче «Доктор знает» на телеканале о здоровье «Открытый мир». Соломатина в конце 80-х годов окончила Медицинский университет Пловдив в Болгарии по специализации общая практика, врач-терапевт, потом проходила курсы повышения квалификации как в Болгарии, так и в России при Университете дружбы народов.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Перед тем, как сесть на любую диету или прибегнуть к какой-либо процедуре для похудения, проконсультируйтесь с квалифицированным врачом-специалистом.