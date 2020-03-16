«Забыла сообщить»: 42-летняя Любовь Толкалина тайно вышла замуж

Бывшая жена Егора Кончаловского 42-летняя Любовь Толкалина сделала неожиданное заявление. В личном блоге звезда сообщила, что уже давно состоит в браке.

Произошло это вскользь, в тот момент, когда одна из подписчиц звезды решила вдруг поинтересоваться, почему она не выходит замуж второй раз. А та взяла и огорошила признанием:

«Потому что я замужем, просто забыла всем об этом сообщить».

Кто является ее секретным мужем, актриса решила не рассказывать. Однако ранее и она сама, и ее дочь Мария Кончаловская намекали, что ее возлюбленным является лондонский композитор Саймон Басс. Музыканту 53 года, он достаточно известен по всему миру. К примеру, его композиции есть в репертуаре Мадонны и Робби Уильямса.

Толкалина публиковала в своем Instagram совместные кадры с Саймоном, заявляя, что уже 4 года ее сердце принадлежит именно ему. А дочь Любови рассказывала журналистам: «Маминого мужчину зовут Саймон, он пишет крутую музыку».