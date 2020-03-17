«Забирают только тех, кто борется с жизнью»: Куриленко отказались госпитализировать с высокой температурой

Украинскую «девушку Бонда» Ольгу Куриленко отказались госпитализировать с высокой температурой. Причиной тому стала переполненность местных больниц: в медицинские учреждения доставляют только тех, кто находится на волосок от смерти. Актриса отметила, что ранее целую неделю боролась с высокой температурой, но медики ей в госпитализации отказали.

«Больницы переполнены и забирают только людей, которые борются с жизнью. Мне сказали, что если станет хуже звонить опять в скорую. Сегодня моя температура уменьшилась. Спасибо всем за поддержку и теплые слова», — высказалась она.

Звезда «Кванта милосердия» также отметила, что она не может точно предположить, где именно смогла подхватить коронавирус. В последние дни до болезни девушка часто появлялась на улице и контактировала с посторонними предметами – вирус, по уверениям медиков, живет на вещах общего употребления только первые несколько часов.

Ранее многие российские исполнители отменили свои гастроли и выступления из-за пандемии коронавируса. Некоторые звезды и вовсе ушли на карантин целыми семьями: так, Яна Рудковская отдыхает в своем особняке вместе с младшим сыном Сашей Плющенко. В столице закрыли многие театры в качестве превентивной меры по борьбе с распространением болезни.