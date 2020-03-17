Александр Олешко дал концерт с детьми, несмотря на ситуацию с коронавирусом

Артист и телеведущий Александр Олешко в Instagram рассказал, что успел выполнить обещание и дать сольный концерт в Доме актера, где недавно завершился ремонт. Как он отметил, из-за коронавируса ситуация сложилась непростой.

В день концерта от выступлений отказались все приглашенные гости мероприятия. Впрочем, двухчасовой концерт Александра Олешко все равно состоялся.

«Зал был заполнен на 98 процентов (продажи, как меня уверили, составили 100 процентов). Творческий центр Ангелины Шкарупиной «Броско», по согласованию с родителями детей, не отменил своё участие. 80 маленьких и не очень участников украсили концерт и помогли мне сделать его ярким, добрым, забавным, радостным!» Александр Олешко

В конце своего поста Александр Олешко искренне поблагодарил людей, которые помогли ему организовать мероприятие. Он отметил, что в этот непростой момент многие проявили себя как настоящие профессионалы.

Добавим, что в России зафиксировано уже около ста случаев заболевания коронавирусом. По всему миру цифра приближается к двухсот тысячам.