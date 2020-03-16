«Будьте осторожны!»: девушка Бонда Ольга Куриленко уже неделю болеет коронавирусом

40-летняя украинская и французская актриса Ольга Куриленко, ставшая известной после того, как сыграла в 2008 году девушку Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия», заболела коронавирусом.

Звезда уже неделю переносит недуг, дается ей это непросто. О своем состоянии Ольга поведала подписчикам в Instagram. Она рассказала, что в настоящий момент находится в изоляции от общества в собственной квартире, имеет повышенную температуру и испытывает слабость.

«Будьте осторожны и принимайте это во всерьез!» — предостерегла она поклонников.

Где звезда подхватила болезнь – неизвестно, об этом она сообщать не стала. Известно, что Куриленко проживает в Лондоне вместе с пятилетним сыном Александром и гражданским мужем Беном Курой.

Напомним, среди российских селебрити на добровольном карантине в настоящее время находятся Яна Рудковская и Алена Хмельницкая. К счастью, знаменитости здоровы (по крайней мере, вирус пока себя никак не проявил), после посещения Европы они решили на всякий случай обезопасить общество от себя.