Мимими и котики: Решетова показала, как сын таскает за хвост домашних питомцев

В семье Тимати и его возлюбленной Анастасии Решетовой — четыре кота, причем все разной породы, но одинаково крупные. Многие подписчики модели, которая стала мамой почти пять месяцев назад, переживали, как животные отнесутся к появлению малыша, ведь каждый из зверей имеет достаточно дерзкий характер и не раз царапал своих хозяев. Но оказалось, что наступило время самим котикам бояться и прятаться — малыш Ратмир уже смело хватает за хвост шерстяных питомцев и с огромным интересом намеревается поиграть с ними. На видео, которое опубликовала в своем инстаграме Решетова, видно, как радуется ее сынок возможности пообщаться с котами.

«Ну все… Терпения котейкам. Тимурыч очень заинтересован», — написала Анастасия Решетова под видео.

Подписчики пришли в восторг от кадров, стали выражать соболезнования котам и посмеялись: «Вот и закончилась спокойная жизнь у котиков», «Скоро будете котеек по углам собирать, под диваном и под потолком!»

Многие фанаты звездной пары отметили, как сильно малыш стал похож на отца. Кстати, сам Тимати тоже часто делится снимками сына с фолловерами. На днях он разместил забавный кадр, на котором он, его дочь Алиса от модели Алены Шишковой и маленький Ратмир с сосками во рту лежат на кровати.