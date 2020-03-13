Мамино чудо: Лепс подарил пятимесячному сыну Тимати браслет

В октябре 2019 года 24-летняя Анастасия Решетова впервые стала мамой. Девушка подарила долгожданного наследника своему возлюбленному основателю лейбла Black Star — хип-хоп-исполнителю и музыкальному продюсеру Тимати.

Напомним, что у рэпера есть пятилетняя дочь Алиса от предыдущих отношений с Аленой Шишковой. После того, как родители малышки расстались, девочка осталась на попечении мамы. При этом сам певец довольно часто видится с наследницей и принимает активное участие в ее жизни.

Несмотря на то, что сыну Анастасии Ратмиру всего пять месяцев, он уже стал обладателем подарка от экс-наставника вокального проекта «Голос». Так, Григорий Лепс подарил сынишке Решетовой и Тимати крохотный браслет. Об этом сама модель сообщила верным почитателям на личной страничке микроблога.

Кроме того, не так давно Решетова призналась, что из-за привычного рабочего графика и частых командировок ей пришлось озаботиться тем, чтобы в их доме появилась няня. По словам Анастасии, она конечно могла бы брать ребенка с собой в поездки, однако на фоне всего происходящего и распространения различных вирусов, возлюбленная рэпера пришла к заключению, что им необходимо обзавестись помощницей.

«Я быстро осознала, что няня не должна подменять собой мать и мое мнение должно быть для нее в приоритете», — отметила модель, признавшись, что ей пришлось заменить первую няню.

По словам Анастасии, сейчас она довольна новой няней Ратмира. Так как в его окружении появился человек, которому она может полностью доверить сына. При всем при этом, знаменитость уточнила, что она старается все делать сама, включая кормление, переодевание. Но если Решетова отсутствует дома, все эти обязанности выполняет няня.