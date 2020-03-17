Собчак не узнать: ведущая готовит курочку с гречкой для любимого мужа

Ксения Собчак из светской львицы постепенно превращается в примерную жену. Ее личный блог, некогда полный кадров веселой жизни в столице, в последнее время больше напоминает аккаунт типичной «яжматери».

Любимый сын Платон и обожаемый муж Константин Богомолов – теперь на первом плане. Накануне звезда опубликовала забавный stories с трехлетним наследником, где он в компании с мамой и бабушкой Людмилой Нарусовой рассуждает об отпуске в Италии. Родственницы попытались отговорить малыша от этого шага в связи с коронавирусом.

Теперь дошла очередь до мужа. В объектив камеры телезвезды попала семейная кухня, на которой Ксения пожарила курочку, сварила гречку и сделала салатик из капусты. И… стала ждать с работы своего благоверного. Довольно мило!

«Константин Юрьевич, я в кои веки вас жду, а вас все нет и нет! Ужин дома», — пожаловалась Собчак.

Как вам такое преображение Ксении Анатольевны?