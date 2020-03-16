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«Хороша!»: Собчак подчеркнула изящество фигуры брючным костюмом-клеш

В этом сезоне тренд на расширенные к низу брюки и рукава становится особенно острым.

«Хороша!»: Собчак подчеркнула изящество фигуры брючным костюмом-клеш
Ксения Собчак. Фото: Global look press.

Ксения Собчак поддержала тренд на брюки-клеш, представ перед своими поклонниками в утонченном брючном костюме, великолепно подчеркнувшем ее стройную фигуру. Фотографией в новом наряде звезда похвасталась в личном блоге.

О том, что клеши снова в тренде и станут особенно популярными этим летом, ранее рассказал Teleprogramma.pro эксперт моды Влад Лисовец. Они великолепно акцентируют женственность линий и делают любой наряд особенно стильным. Именно поэтому клеши периодически возвращаются на мировые подиумы.

В костюме Ксении Собчак расклешенными оказались не только брюки, но и рукава жакета. Небольшой запах и блестящие пуговицы придали образу особый шик. Телеведущая подобрала к своему наряду классические лодочки на шпильке и сделала довольно сдержанную прическу, лишь слегка приспустив небольшие пряди по бокам.

«Вам идет женственный стиль, прическа супер», «Хороша!», «Ой, какая вы красотка», «Стильная! Классная фотка!» — оценили образ фолловеры.

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