«Устами младенца не глаголет истина»: сын Собчак собрался в Италию

Ксения попыталась объяснить малышу, что там царствует коронавирус и это попросту опасно.

Трехлетний сын Ксении Собчак Платон Виторган собрался в Италию, однако в связи с пандемией коронавируса встретил горячее сопротивление своих родственников. Этот незамысловатый, но актуальный и милый сюжет продемонстрировала в своем блоге телеведущая.

На видео Ксения спрашивает сына, куда бы он хотел отправиться отдохнуть. Мальчик ответил: «Может быть, в Италию?». На фоне трагической ситуации, которая развивается в этой стране с коронавирусом (по данным РИА Новости, здесь погибло от болезни 1809 человек), заявление мальчика не встретило одобрения родственников.

«Нельзя! Там болеют», — попыталась отговорить внука Людмила Нарусова. «Мне кажется, там не самое лучшее время», — поддержала мать Ксения.

Как оказалось, малыш загрустил по теплой погоде и солнышку. И первой страной, которая пришла ему почему-то на ум, оказалась именно Италия.

«Устами младенца НЕ глаголит истина», — подписала свое видео телеведущая.

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