«Всегда ее целует»: Костенко рассказала, как ее дочь относится к младшей сестре

Несколько дней назад жена Дмитрия Тарасова во второй раз стала мамой.

Анастасия Костенко в минувшие выходные выписалась из роддома. Девушка родила своему мужу футболисту Дмитрию Тарасову еще одну дочку. Имя девочки пара пока хранит в тайне. Спортсмен находился на сборах, когда произошло радостное событие, но потом он отпросился и приехал, чтобы устроить праздник для своей возлюбленной в честь выписки.

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К слову, у супругов также подрастает полуторагодовалая дочь Милана. Малышка с интересом смотрела на маленькую сестру во время первой встречи. Теперь Костенко поделилась новыми фото с дочками. Она предстала в домашней обстановке. Своих наследниц девушка одела в одинаковые белые платья с рисунком. На снимке Милана нежно трогает новорожденную сестру за голову.

«Мне не верится, что Милаша у меня есть, не говоря уже о младшей. Она встретила сестричку очень мило! Всегда ее целует, гладит, подходит и качает коляску и колыбель и поет. Пока я меняю подгузник малышке, Милашик пользуется моментом и похищает крема», — рассказала Анастасия.

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Она призналась, что пока приходит в себя после родов. «Сентиментальность берет верх. На подхвате у нас бабушки наших принцесс, а я постепенно вхожу в прежний режим с новыми силами и обстоятельствами», — добавила жена Тарасова.

Поклонников умилили семейные снимки. Они восхитились девочками. Многим не терпится узнать, какое имя получила младшая дочь Костенко и на кого она похожа. «Я посмотрел, у вас младшая доченька тоже будет очень красивой, а в будущем будет всегда молодо выглядеть. В общем семья красивых людей», «Милана — прям миникопия папы», «Вот оно счастье», «Наслаждайтесь вашими принцессами», — прокомментировали пост подписчики.