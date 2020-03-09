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Подписчики высмеяли Анастасию Костенко за цвет носков

Образ модели снова подвергся критике.

Подписчики высмеяли Анастасию Костенко за цвет носков
Анастасия Костенко дала новый повод для хейтеров. Фото: instagram.com/kostenko.94/

Модель Анастасия Тарасова (в девичестве Костенко), как и множество известных красавиц, поделилась в Instagram своими эмоциями после 8 Марта. Девушка выложила яркое фото со своим мужем-футболистом: Дмитрий запечатлен в майке, шортах и в гипсе на ноге, а его супруга — в красном платье и с большим букетом цветов.

Анастасия Костенко
Подписчики Костенко принялись осуждать ее выбор носков. Фото: instagram.com/kostenko.94/

Но и в этот раз придирчивые подписчики не оставили звездную пару в покое. Многие отметили, что фиолетовые носки, которые надела Анастасия, совсем не подходят к ее платью.

«Может, нужно было колготочки вместо носочков, Насть?», «Мадам, а к чему фиолетовые носки?», «Носки стремные» — такие комментарии стали оставлять пользователи социальной сети, которых принято называть хейтерами. Защитники у модели тоже нашлись. Они удивились тому, что кому-то есть разница, в чем Костенко ходит дома, и почему носки вдруг стали самой важной часть данной фотографии.

«Девушки, мои дорогие! Я приятно удивлена, вас так много добрых и со здравым смыслом.  Спасибо каждой», — поблагодарила своих фанатов красавица.

Отметим, что после того, как Дмитрий Тарасов бросил Ольгу Бузову и женился на Анастасии, часть поклонников скандальной певицы не простило новоиспеченной семье страданий своего кумира. Это вылилось в регулярные нападки на футболиста и модель в социальных сетях. Какое бы милое фото не выставили супруги, хейтеры всегда находят, к чему придраться.

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