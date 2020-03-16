«Я просто им стану»: Шнуров наметил себе первое место в отечественной политике

Но про выдвижение своей кандидатуры на пост президента страны музыкант пока не говорит.

Музыкант Сергей Шнуров дал большое интервью радио «Комсомольская правда» и лично Тине Канделаки. В основном, речь о переходе артиста в статус политика. Одним из первых вопросов ведущая поинтересовалась, зачем вообще звезда шоу-бизнеса решил потоптать коридоры власти.

«Может быть, из своих каких-то идеалистических представлений о том, что я могу ситуацию эту каким-то образом поменять. Может быть, это не так. Я вообще ставлю эксперимент. Вот возможно остаться свободным, честным, неподкупным во всех смыслах слова, этого большого значения, человеком, войдя в такую игру. Или нет. Ну вот мы посмотрим. И я в том числе», — ответил эпатажный рокер.

Канделаки отметила, что в свое время Шнуров сумел превратиться из панка и любителя выпить в артиста номер один. Ведущая предположила, что и в политике он захочет стать первым человеком.

«Дело не в том, что захочу я или не захочу. Я просто им стану», — сказал музыкант. «Если вы пойдете на президентские выборы, значит, вы выиграете?» — стала развивать тему Канделаки. «Ну, если я пойду», — уточнил гость студии.

Шнуров вспомнил кандидата в президенты Ксению Собчак и отметил, что кандидатом быть легко, а вот президентом — сложно. В первой роли он может легко себя представить, а во второй — уже нет.

Артист сравнил себя в политике с прививкой и вспомнил, как он изменил отечественную эстраду. Музыкант отметил, что он «поломал» эпоху гламура, глянца и лощености, добавил в шоу-бизнес народного языка и правды жизни.

Сейчас он надеется, что сумеет добиться того же на политической арене, и отметил, что собирается говорить с трибуны то, что думает. Напомним, что в начале 2020 года Шнуров вступил в «Партию Роста» и в скором времени вполне может оказать в Государственной Думе.