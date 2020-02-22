«Ее слишком часто называли лошадью»: Шнуров пообещал устроиться в политике лучше, чем Собчак

Сергей Шнуров пообещал устроиться в политике лучше, чем Ксения Собчак. В пятницу, 21 февраля, лидер «Ленинграда» впервые появился на телеканале после обретения нового статуса он стал гостем передачи «Центральное телевидение» на НТВ. Ведущий Вадим Такменев не удержался и предложил Шнурову ознакомиться с постом Ксении Собчак, в котором последняя заявила, что артист будет смотреться в «Партии Роста» примерно так же гармонично, как бешеная лошадь в двухкомнатной квартире.

Острый на язык Шнуров признался, что готов был к столь бурной реакции общественности и Ксении в частности. Он подметил, что к критике ему не привыкать, и слышать негативные отзывы он готов. Что же касается конкретно Собчак, то высказываясь, журналистка транслировала собственные убеждения, уверен он. В перспективе, уверен Шнуров, его политический вес будет больше, чем у Ксении.

«Ксению так часто называли беспокойной лошадью, что она через эту призму стала воспринимать всю жизнь. Но я напомню, что кроме лошадей есть много разных животных, поверьте мне, я видел», — посмеялся он.

Ранее, сразу после получения Шнуровым партийного билета, Собчак обвинила артиста в зависти. Она подметила, что все экспрессивные выражения лидера «Ленинграда» в ее адрес проистекали из-за того, что тот тоже очень хотел стать политической фигурой, но сделать этого не мог.