«Надо дожить»: Сергей Шнуров не исключил участия в выборах в Госдуму

Бессменный лидер музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров не исключил, что может принять участие в грядущих выборах в Государственную думу. Напомним, что событие должно состояться в единый день голосования в 2021 году. Однако политические объединения начинают подготовку уже сейчас. Так, петербургское отделение «Партии Роста» предложило Шнурову войти в состав 20 февраля.

Музыкант прибыл в культурную столицу, чтобы принять участие в партийном съезде. С председателем Борисом Титовым исполнитель встретился ранним утром в аэропорту Пулково. Чуть позже Шнурову официально вручили партийный билет, отмечает портал 78.ru. В торжественной речи Сергей отметил, что с его появлением жизнь политического объединения «однозначно станет веселее, поскольку все знают его биографию».

«Мне кажется, что я вам пригожусь. Буду называть вещи своими именами», — с улыбкой сказал он.

Сам Борис Титов чуть позже заявил, что возлагает на Шнурова большие надежды. Он уверен, что солист озвучит ряд дельных мыслей по развитию не только самой партии, но и страны в целом. Не обошел Шнуров и вопрос возможного участия в выборах в Госдуму. На данный момент уверенности у артиста пока нет.

«В планах такого… ну, может быть есть, а может быть, и нет. Надо дожить до них сначала», — сказал он.